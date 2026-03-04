Ричмонд
В России планируют сократить список запрещённых для женщин профессий до 2027 года

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац рассказала, что пересмотр перечня запрещённых в России для женщин профессий планируется начать в 2026 году. При этом первые изменения могут произойти в 2027 году.

По её словам, такие меры позволят расширить доступ к профессиям с приемлемым уровнем риска, а также станут частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны.

Как уточнили в РИА Новости, из списка соответствующих профессий планируется исключить работу, связанную с управлением тяжёлыми механизмами и оборудованием (специальности машиниста экскаваторов и погрузочных машин, а также рабочих на шахтах и в горнодобывающей промышленности).

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков спрогнозировал рост интереса россиян к рабочим профессиям.

Также россиянам напомнили, кто имеет право отказаться от командировки.