В Хабаровске назначили нового руководителя управления торговли и питания

Юлия Завирохина приступила к руководству управлением с большим опытом муниципальной службы.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске на должность начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города назначена Юлия Владимировна Завирохина, сообщает пресс-служба мэрии.

Родившаяся в 1977 году, Завирохина имеет два высших образования: в 2001 году она окончила Хабаровский государственный технический университет, в 2007 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права. Стаж муниципальной службы новой руководительницы превышает 16 лет, из которых более 13 лет она работает на руководящих должностях.

«Назначение Юлии Владимировны позволит укрепить работу управления и повысить качество услуг для жителей города», — отмечают в администрации Хабаровска.

Напомним, что новым и.о. заместителя мэра по социальным вопросам стала Татьяна Матвеенкова. Ранее занимавший эту должность Антон Ярошенко уволился в январе.