В Хабаровске назначили нового руководителя управления торговли и питания

Родившаяся в 1977 году, Завирохина имеет два высших образования: в 2001 году она окончила Хабаровский государственный технический университет, в 2007 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права. Стаж муниципальной службы новой руководительницы превышает 16 лет, из которых более 13 лет она работает на руководящих должностях.