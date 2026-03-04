В Хабаровске назначили нового руководителя управления торговли и питания

В Хабаровске на должность начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города назначена Юлия Владимировна Завирохина, сообщает пресс-служба мэрии.
Родившаяся в 1977 году, Завирохина имеет два высших образования: в 2001 году она окончила Хабаровский государственный технический университет, в 2007 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права. Стаж муниципальной службы новой руководительницы превышает 16 лет, из которых более 13 лет она работает на руководящих должностях.
«Назначение Юлии Владимировны позволит укрепить работу управления и повысить качество услуг для жителей города», — отмечают в администрации Хабаровска.
Напомним, что новым и.о. заместителя мэра по социальным вопросам стала Татьяна Матвеенкова. Ранее занимавший эту должность Антон Ярошенко уволился в январе.