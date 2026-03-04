Ричмонд
Операторы БПЛА группировки «Север» поразили склад ВСУ в Харьковской области

Точечные поражения противника позволяют планомерно расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы, отметили в Минобороны.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» поразили украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий силами расчетов ударных БПЛА уничтожаются военные объекты, разрозненные группы и одинокие боевики ВСУ, брошенные своим командованием. В этот раз на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается точное попадание и уничтожение склада боеприпасов и хранения военного имущества подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что точечные поражения противника позволяют планомерно расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы.

