Операторы БПЛА группировки «Север» поразили склад ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» поразили украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе наступательных действий силами расчетов ударных БПЛА уничтожаются военные объекты, разрозненные группы и одинокие боевики ВСУ, брошенные своим командованием. В этот раз на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается точное попадание и уничтожение склада боеприпасов и хранения военного имущества подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что точечные поражения противника позволяют планомерно расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы.