Армия Китая назвала пять суровых уроков операции США и Израиля против Ирана

Ранее Life.ru писал, что США раскрыли масштабы операции против Ирана: задействованы более 50 тысяч военных и 200 истребителей. К ним скоро присоединятся дополнительные подразделения, включая два авианосца и бомбардировщики. По словам генерала Брэдли Купера, это крупнейшее за поколение наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке.