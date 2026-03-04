Армия Китая назвала пять суровых уроков операции США и Израиля против Ирана

«Самая смертоносная угроза — враг внутри. Самый дорогостоящий просчёт — слепая вера в мир. Самая суровая реальность — логика превосходящей огневой мощи. Самый жёстокий парадокс — иллюзия победы. Самая надежная опора — самодостаточность», — говорится в сообщении армии.
По мнению китайских военных, современные конфликты показывают, что иллюзия безопасности и чрезмерная зависимость от внешней помощи могут дорого обойтись, а для государства жизненно важна способность самостоятельно обеспечивать свою оборону.
Ранее Life.ru писал, что США раскрыли масштабы операции против Ирана: задействованы более 50 тысяч военных и 200 истребителей. К ним скоро присоединятся дополнительные подразделения, включая два авианосца и бомбардировщики. По словам генерала Брэдли Купера, это крупнейшее за поколение наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке.
