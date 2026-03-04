Юрист объяснила, что делать работодателю в случае отказа сотрудника от отпуска

«Работник не может просто сказать “не хочу” и не уйти. Но и работодатель должен соблюсти свою часть процедуры. Уведомить сотрудника письменно не позднее чем за две недели до начала отпуска и выплатить отпускные минимум за три дня до начала отпуска. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, работник вправе потребовать переноса, и работодатель обязан согласиться», — объяснила специалист.