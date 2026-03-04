Юрист объяснила, что делать работодателю в случае отказа сотрудника от отпуска

Если ежегодный оплачиваемый отпуск стоит в утверждённом графике отпусков, он обязателен для обеих сторон, рассказала в беседе с RT доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
«Работник не может просто сказать “не хочу” и не уйти. Но и работодатель должен соблюсти свою часть процедуры. Уведомить сотрудника письменно не позднее чем за две недели до начала отпуска и выплатить отпускные минимум за три дня до начала отпуска. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, работник вправе потребовать переноса, и работодатель обязан согласиться», — объяснила специалист.
Когда же всё оформлено правильно, а у сотрудника нет специальных оснований для переноса (льготная категория, больничный, несвоевременная выплата отпускных), работодатель вправе просто отказать в переносе и исполнить график, подчеркнула она.
«Уговаривать бесконечно необязательно. Если сотрудник всё равно отказывается подчиняться, Роструд расценивает это как нарушение трудовой дисциплины. Тогда возможны дисциплинарные меры по ст. 192, 193 ТК РФ, от замечания до выговора и при повторном нарушении до увольнения. Но процедура строгая. Нужно затребовать письменное объяснение, подождать два рабочих дня, при необходимости составить акт и только потом издавать приказ», — пояснила Свечникова.
Но она предупредила, что нельзя отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты по своей инициативе, заменить деньгами основной отпуск в пределах 28 дней вместо реального отдыха, а также не предоставлять отпуск два года подряд.
«Неиспользованные дни при этом не сгорают, при увольнении за них выплачивается компенсация. За нарушение порядка работодателю грозит ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП со штрафами до 50 тыс. рублей для организаций», — заключила юрист.
