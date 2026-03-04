Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт

Политолог уточнил, что это стремление к прекращению конфликта, вероятно, усилится, если война затянется. Он отметил, что торговля и стабильность имеют для стран Персидского залива экзистенциальное значение, в отличие от регионального влияния Ирана, каким бы нежелательным оно ни было. По мнению Леви, «порог болевых ощущений» там ниже, чем может показаться.