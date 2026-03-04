Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Страны Персидского залива могут надавить на Вашингтон по поводу прекращения конфликта с Тегераном и «уговорить» пойти на его урегулирование, такое мнение высказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.
«Один из вариантов — оказать давление на американцев, чтобы они как можно скорее прекратили это, утверждая, что это слишком разрушительно, их аэропорты закрыты, торговля парализована, и население к этому не привыкло», — сказал Леви интернет-изданию «Лента.ру».
Эксперт также подчеркнул, что есть и второй, более радикальный вариант. По словам Леви, страны Персидского залива могут быть настолько возмущены разрушениями энергетической инфраструктуры, что потребуют от США «завершить начатое».
Политолог уточнил, что это стремление к прекращению конфликта, вероятно, усилится, если война затянется. Он отметил, что торговля и стабильность имеют для стран Персидского залива экзистенциальное значение, в отличие от регионального влияния Ирана, каким бы нежелательным оно ни было. По мнению Леви, «порог болевых ощущений» там ниже, чем может показаться.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.