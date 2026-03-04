Хоценко встретился с Матвиенко. Что губернатор сказал главе Совфеда об Омске?

Глава региона Виталий Хоценко в социальных сетях вечером вторника, 3 марта 2026 года, поделился некоторыми деталями встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«В начале встречи с Председателем Совета Федерации России Валентиной Ивановной Матвиенко передал благодарность от сотен омских деток и родителей за поддержку участия нашего региона в программе модернизации детских оздоровительных лагерей. Эта программа стартовала в стране благодаря поддержке Валентины Ивановны и постоянно расширяется», — в частности, прокомментировал губернатор Омской области.
Виталий Хоценко в ходе встречи отметил, что за прошедшие три года в регионе выстроены 9 жилых модулей, рассчитанных совокупно более чем на 400 юных отдыхающих, приведены в порядок 4 столовые и аналогичное число медпунктов. Омская область, по словам главы региона, стремится продолжать реализацию мероприятий данной программы в последующие годы.
Губернатор Омской области уточнил, что познакомил Валентину Матвиенко с ходом реализации мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе по таким приоритетным направлением как реабилитация и дальнейшее трудоустройство.