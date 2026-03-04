Хоценко встретился с Матвиенко. Что губернатор сказал главе Совфеда об Омске?

Виталий Хоценко в ходе встречи отметил, что за прошедшие три года в регионе выстроены 9 жилых модулей, рассчитанных совокупно более чем на 400 юных отдыхающих, приведены в порядок 4 столовые и аналогичное число медпунктов. Омская область, по словам главы региона, стремится продолжать реализацию мероприятий данной программы в последующие годы.