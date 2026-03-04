Ричмонд
Пентагон объявил о начале военной операции в Эквадоре

Соединённые Штаты и Эквадор приступили к совместной военной операции против группировок, признанных террористическими. Об этом сообщило Южное командование Пентагона.

В заявлении подчёркивается, что действия направлены на борьбу с наркотерроризмом и демонстрируют приверженность США поддержке партнёров в регионе. В прошлом году Вашингтон уже активизировал военное присутствие в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые, по данным властей, перевозили наркотики. Нынешняя операция продолжает эту линию.

Ранее в эквадорской прибрежной провинции Гуаяс были обнаружены тела восьми человек, обезглавленных неизвестными. По предварительным данным полиции, случившееся связано с переделом сфер влияния между группировками, занимающимися транспортировкой наркотиков.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

