Пентагон объявил о начале военной операции в Эквадоре

В заявлении подчёркивается, что действия направлены на борьбу с наркотерроризмом и демонстрируют приверженность США поддержке партнёров в регионе. В прошлом году Вашингтон уже активизировал военное присутствие в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые, по данным властей, перевозили наркотики. Нынешняя операция продолжает эту линию.