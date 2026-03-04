Ричмонд
Немецкие солдаты в Косово пожаловались на нехватку ботинок и носков

Немецким военным контингента KFOR в Косово не хватает ботинок и носков.

БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Немецким военнослужащим, дислоцированным в Косово в рамках контингента KFOR под эгидой НАТО, не хватает элементарных вещей вроде ботинок и носков, выяснило РИА Новости на основе данных немецкого бундесвера.

Бундестаг продлил в июне 2025 года участие бундесвера в миссии в Косово на срок до лета 2026 года.

«Солдатам, дислоцированным там (в Косово — ред.), по-прежнему не хватает более качественных транспортных средств и снаряжения, чтобы выполнять свою порой опасную миссию… проблемой является также отсутствие запаса одежды. Им (солдатам — ред.) не хватает небольшого “запаса на замену” для самых изнашиваемых предметов одежды, таких как ботинки, носки и защита от влаги, поскольку их закупка из Германии занимает очень много времени», — говорится в изученном РИА Новости отчете уполномоченного по делам вооруженных сил Германии.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOE под эгидой НАТО, сейчас в составе контингента Североатлантического альянса в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.

