Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕЭК: развитие транспортных коридоров на евразийском пространстве

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев провел рабочую встречу с председателем Исполнительного комитета Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ Геннадием Бессоновым, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере транспорта на евразийском пространстве.

Развитие международных транспортных коридоров.

Основное внимание на встрече было уделено реализации плана сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и КТС СНГ, подписанного в 2025 году.

В рамках документа стороны ведут совместную работу по развитию транспортной инфраструктуры и совершенствованию нормативной базы.

Обсуждение затронуло несколько направлений:

развитие международных транспортных коридоров гармонизацию нормативно-правовой базы в сфере перевозок координацию действий между интеграционными структурами.

Участники встречи подчеркнули важность согласованных решений для повышения эффективности перевозок и логистики на пространстве Евразии.

Экспертный диалог и совместные мероприятия.

Отдельное внимание было уделено вопросам практической координации между профильными организациями.

Стороны обсудили проведение совместных мероприятий и экспертных встреч, направленных на развитие современной и эффективной транспортной системы в евразийском регионе.

Такие площадки позволяют вырабатывать согласованные решения и обмениваться опытом в сфере транспортной политики.

Приглашение на Евразийский экономический форум.

В завершение встречи Арзыбек Кожошев пригласил представителей Исполнительного комитета КТС СНГ принять участие в предстоящем Евразийском экономическом форуме.

Ожидается, что участие профильных организаций позволит расширить диалог по вопросам развития транспортной инфраструктуры и укрепить сотрудничество между странами евразийского пространства.

Почему это важно.

Развитие международных транспортных коридоров и согласование правил перевозок играет ключевую роль для экономики стран Евразии. Эффективная логистика способствует росту торговли, развитию транзитного потенциала и укреплению экономических связей между государствами.

Для Казахстана и других стран региона это также означает расширение возможностей транзита между Европой и Азией.