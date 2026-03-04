ЕЭК: развитие транспортных коридоров на евразийском пространстве

Стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере транспорта на евразийском пространстве.
Развитие международных транспортных коридоров.
Основное внимание на встрече было уделено реализации плана сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и КТС СНГ, подписанного в 2025 году.
В рамках документа стороны ведут совместную работу по развитию транспортной инфраструктуры и совершенствованию нормативной базы.
Обсуждение затронуло несколько направлений:
развитие международных транспортных коридоров гармонизацию нормативно-правовой базы в сфере перевозок координацию действий между интеграционными структурами.
Участники встречи подчеркнули важность согласованных решений для повышения эффективности перевозок и логистики на пространстве Евразии.
Экспертный диалог и совместные мероприятия.
Отдельное внимание было уделено вопросам практической координации между профильными организациями.
Стороны обсудили проведение совместных мероприятий и экспертных встреч, направленных на развитие современной и эффективной транспортной системы в евразийском регионе.
Такие площадки позволяют вырабатывать согласованные решения и обмениваться опытом в сфере транспортной политики.
Приглашение на Евразийский экономический форум.
В завершение встречи Арзыбек Кожошев пригласил представителей Исполнительного комитета КТС СНГ принять участие в предстоящем Евразийском экономическом форуме.
Ожидается, что участие профильных организаций позволит расширить диалог по вопросам развития транспортной инфраструктуры и укрепить сотрудничество между странами евразийского пространства.
Почему это важно.
Развитие международных транспортных коридоров и согласование правил перевозок играет ключевую роль для экономики стран Евразии. Эффективная логистика способствует росту торговли, развитию транзитного потенциала и укреплению экономических связей между государствами.
Для Казахстана и других стран региона это также означает расширение возможностей транзита между Европой и Азией.