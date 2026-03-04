Ричмонд
НОАК: на основе анализа операции США против Ирана можно извлечь пять уроков

В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявили, что на основе анализа действий Израиля и США против Ирана можно извлечь пять «уроков».

Так, утверждается, что самая смертоносная угроза — это «враг внутри», а самый дорогостоящий просчёт — «слепая вера в мир». Кроме того, в НОАК отметили, что самой суровой реальностью является «логика превосходящей огневой мощи», а самым жестоким парадоксом — «иллюзия победы».

При этом самой надёжной опорой называется «самодостаточность».

Ранее Китай призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что Россия и Китай выступили против американской программы работы СБ ООН на март.

