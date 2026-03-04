Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия

Кроме того, как пишет Рейтер со ссылкой на источник, замглавы Пентагона Стив Файнберг в последние дни руководит работой над дополнительным бюджетным запросом на сумму около 50 миллиардов долларов, который может быть опубликован уже в пятницу. Отмечается, что новые деньги пойдут на замену вооружений, «использовавшихся в недавних конфликтах», в том числе на Ближнем Востоке.