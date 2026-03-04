Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет встретиться с главами крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства оружия, поскольку его запасы сократились из-за ударов по Ирану, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа планирует встретиться с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков США в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить ускорение производства оружия, поскольку Пентагон работает над пополнением запасов после ударов по Ирану и ряда других недавних военных усилий», — говорится в сообщении.
По информации источников агентства, на встречу были приглашены такие компании, как Lockheed Martin и Raytheon, а также другие ключевые поставщики. Уточняется, что встреча, как ожидается, будет сосредоточена на оказании давления на производителей оружия, чтобы они ускорили подъем производительности.
Кроме того, как пишет Рейтер со ссылкой на источник, замглавы Пентагона Стив Файнберг в последние дни руководит работой над дополнительным бюджетным запросом на сумму около 50 миллиардов долларов, который может быть опубликован уже в пятницу. Отмечается, что новые деньги пойдут на замену вооружений, «использовавшихся в недавних конфликтах», в том числе на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.