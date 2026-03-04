Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Китая сделала определенные выводы из ударов США по Ирану

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала пять выводов после анализа военных действий США и Израиля против Ирана.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала пять выводов после анализа военных действий США и Израиля против Ирана. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте НОАК в соцсети X.

Китайские военные отметили, что одной из главных угроз может быть внутренний противник. Также среди выводов названы опасность слепой веры в мирные договоренности, решающая роль военного превосходства, риск преждевременных выводов о победе и необходимость опоры на собственные силы.

Удары по объектам на территории Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей, в том числе в Тегеране.

Иран в ответ начал наносить удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

При этом атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Последний раунд переговоров прошел 26 февраля в Женеве.

Читайте также: США могут вооружить курдские группировки для удара по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше