Армия Китая сделала определенные выводы из ударов США по Ирану

Китайские военные отметили, что одной из главных угроз может быть внутренний противник. Также среди выводов названы опасность слепой веры в мирные договоренности, решающая роль военного превосходства, риск преждевременных выводов о победе и необходимость опоры на собственные силы.
Удары по объектам на территории Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей, в том числе в Тегеране.
Иран в ответ начал наносить удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
При этом атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Последний раунд переговоров прошел 26 февраля в Женеве.
