В Минтруда обсудили проект новой Конституции Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана состоялась встреча коллектива ведомства с членами Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана» передает DKNews.kz.
Главной темой обсуждения стали концептуальные изменения в Основной закон страны и подготовка к предстоящему общенациональному референдуму.
Открытый диалог с депутатами и экспертами.
Модератором информационно-разъяснительного мероприятия выступила заместитель исполнительного секретаря столичного филиала партии «AMANAT» Мария Утебаева.
Во встрече приняли участие:
депутаты Мажилиса Парламента Марат Башимов и Павел Казанцев вице-президент Национальной инженерной академии Казахстана, научный советник Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Гульбазар Медиева.
Встреча прошла в формате открытого диалога. Государственные служащие получили возможность задать вопросы и получить разъяснения по ключевым положениям проекта Конституции.
Социальные гарантии и права работников.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам развития человеческого капитала, социальной политики и трудовых отношений.
В выступлениях было подчеркнуто, что конституционные гарантии в сфере труда остаются одним из важнейших направлений государственной политики.
Среди ключевых тем обсуждения:
обеспечение достойных условий труда защита прав работников сохранение базовых социальных обязательств государства повышение качества жизни граждан.
По словам спикеров, предлагаемые изменения направлены на укрепление правовой базы социальной политики.
Усиление роли Конституционного суда.
Отдельно участники встречи обсудили работу обновленного Конституционного суда.
Было отмечено, что казахстанцы смогут напрямую обращаться в этот орган для защиты своих конституционных прав, включая права в сфере труда и социальной защиты.
Это расширяет возможности граждан по защите своих интересов и усиливает роль правозащитных институтов.
Переход к новой правовой системе.
Значительная часть дискуссии была посвящена трансформации политической системы и дальнейшему обновлению законодательства.
Спикеры пояснили, что в случае принятия Конституции будет проведена последовательная работа по обновлению базовых законов. Это позволит сформировать современную и устойчивую правовую систему.
Подготовка к общенациональному референдуму.
Подводя итоги встречи, представители Общенациональной коалиции подчеркнули историческую значимость конституционной реформы для будущего страны.
По их мнению, изменения в Основном законе могут стать важным шагом для укрепления политической стабильности и развития Казахстана на международной арене.
Также была отмечена важность активного участия граждан в общенациональном референдуме, который состоится 15 марта 2026 года.