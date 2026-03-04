Трамп в шутку «ударил» Мерца на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме в шутку «ударил» канцлера ФРГ Фридриха Мерца после слов о том, что нужно «ударить» Германию.
«Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно», — ответил американский лидер на вопрос журналиста.
После этого Трамп хлопнул ладонью по ноге сидящего рядом Мерца, на что тот не стал негативно реагировать, а улыбнулся и покачал головой.
Мерц между тем на встрече заявил, что конфликт на Украине должен как можно скорее завершиться.
Также он отметил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия.