Трамп в шутку «ударил» Мерца на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме в шутку «ударил» канцлера ФРГ Фридриха Мерца после слов о том, что нужно «ударить» Германию.

«Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно», — ответил американский лидер на вопрос журналиста.

После этого Трамп хлопнул ладонью по ноге сидящего рядом Мерца, на что тот не стал негативно реагировать, а улыбнулся и покачал головой.

Мерц между тем на встрече заявил, что конфликт на Украине должен как можно скорее завершиться.

Также он отметил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия.

