Боец ВСУ полтора года прятался в подвалах Волчанска в ожидании российских войск

Рядовой спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Вячеслав Турбаевский рассказал, что после прибытия в Волчанск переоделся в гражданскую одежду и полтора года скрывался в подвале.

По его словам, он прибыл в город вместе с двумя сослуживцами. Во время перехода моста возле агрегатного завода начался обстрел. Двое военных побежали через мост, а он вернулся обратно в город.

Позже Турбаевский закопал оружие, снял военную форму и переоделся в гражданскую одежду. После этого он, как утверждается, жил в подвалах вместе с местными жителями и ждал прихода российских военных.

Когда он увидел российских солдат, то вышел из укрытия и попросил вывезти его в Россию.

Находясь в плену, военнослужащий заявил, что не собирается возвращаться на территорию Украины. Также он обратился к сослуживцам с призывом не участвовать в боевых действиях и, по возможности, сдаваться в плен.

