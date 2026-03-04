Эксперт Кузякин: Иран может вести войну дронами буквально бесконечно

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Иран может вести боевые действия с помощью дронов в новом вооруженном конфликте на Ближнем Востоке практически бесконечно. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин.
«Дорогие конвенциональные виды вооружения типа крылатых ракет, ракет ПВО, ударных дронов типа Reaper очень дороги. Их производство и применение требуют много специалистов и инфраструктуры поддержки. Вести продолжительную войну этими средствами дорого даже для Штатов. Один выстрел комплекса Patriot стоит как 50−100 дронов “Шахед” в зависимости от комплектации. Экономика, как всегда, главное оружие любой войны, и тут она на стороне Ирана. Иран может вести войну дронами буквально бесконечно», — сказал Кузякин.
По его словам, не имеет значения, какое именно количество дронов самолетного типа и дронов-ракет применяет Иран. «Главное, что он научился наносить комплексные удары, что в свое время стало визитной карточкой ударов России по Украине. Открою страшную военную тайну, верней, развенчаю один стереотип. Ракеты — это не отдельный технологический вид. Это такие же дроны, как и “Шахеды” или FPV. Ракета — это дрон-дальнолет на ракетном топливе, использующий для полета и наведения те же принципы, что и дальнолет самолетного типа. Архитектурно они ничем не отличаются. И там, и там полетный контроллер, ПО, датчики и исполнительные механизмы», — подчеркнул эксперт.
Кузякин полагает, что сегодня искусство ведения войны по новым правилам освоили три страны — Россия, Украина и Иран. «В современной войне главное — освоить третью лигу технологий. Дальше вы применяете ее для всего, до чего сможете дотянуться. Войну по новым правилам освоила Россия, Украина и, как выяснилось, Иран. И Россия, безусловно, является лидером в новой гонке вооружений», — добавил специалист.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.