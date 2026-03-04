Эксперт Кузякин: Иран может вести войну дронами буквально бесконечно

По его словам, не имеет значения, какое именно количество дронов самолетного типа и дронов-ракет применяет Иран. «Главное, что он научился наносить комплексные удары, что в свое время стало визитной карточкой ударов России по Украине. Открою страшную военную тайну, верней, развенчаю один стереотип. Ракеты — это не отдельный технологический вид. Это такие же дроны, как и “Шахеды” или FPV. Ракета — это дрон-дальнолет на ракетном топливе, использующий для полета и наведения те же принципы, что и дальнолет самолетного типа. Архитектурно они ничем не отличаются. И там, и там полетный контроллер, ПО, датчики и исполнительные механизмы», — подчеркнул эксперт.