Эксперт допустил давление арабских государств на Вашингтон из-за Ирана

Страны Персидского залива могут попытаться повлиять на США и добиться скорейшего урегулирования конфликта с Ираном. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал британский политолог Даниэль Леви.
По его словам, один из возможных сценариев — давление на Вашингтон с требованием как можно быстрее остановить военные действия. Причиной могут стать серьезные последствия для экономики стран региона: закрытые аэропорты, перебои в торговле и общая нестабильность.
Эксперт также допустил более жесткий вариант развития событий. По его мнению, некоторые государства Персидского залива могут быть настолько недовольны ударами по энергетической инфраструктуре, что, наоборот, будут требовать от США довести военную операцию до конца.
При этом Леви считает более вероятным первый сценарий. По его словам, страны региона могут быть заинтересованы в ослаблении Ирана, однако не хотят длительной войны.
Политолог отметил, что для государств Персидского залива ключевое значение имеют торговля и стабильность. Поэтому, если конфликт затянется, давление на США с требованием прекратить боевые действия может усилиться.
