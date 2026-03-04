Трамп в шутку ударил Мерца по колену на встрече в Белом доме

«Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно», — сказал Трамп.
После этого хозяин Белого дома хлопнул ладонью по ноге сидящего рядом канцлера ФРГ. Мерц в ответ улыбнулся и покачал головой.
Прокуратура Германии 24 февраля разрешила местному жителю называть Мерца Пиноккио. Ведомство напомнило, что дело в отношении мужчины было возбуждено после его публикации в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) с заголовком «Пиноккио приезжает в Хайльбронн», которую широко обсудили журналисты местных СМИ.
Из обнародованных минюстом США файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна стало известно, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, нравилось получать пощечины. Телеканал BMF TV 26 мая прошлого года сообщал, что во время визита во Вьетнам жена французского лидера Бриджит Макрон дала пощечину своему супругу. Позже президент Франции объяснил, что это была шутка.