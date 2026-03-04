Опрос: 16% россиян возьмут отгулы и отпуска для продления отдыха на 8 Марта

Каждый шестой работающий россиянин намерен взять отгулы или присоединить дни отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.
Как напомнили специалисты, в этом году 8 Марта выпадает на воскресенье.
Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов, объяснили в компании.
При этом не собираются продлевать выходные 61% респондентов, подчёркивается в исследовании.
Отмечается, что ещё 11% опрошенных пока не определились с решением, а у 12% участников — сменный график работы.
«Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 17% из них, среди женщин — 16%», — заключили в сервисе.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT, как россияне отдыхают на 8 Марта 2026 года.