Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: 16% россиян возьмут отгулы и отпуска для продления отдыха на 8 Марта

Каждый шестой работающий россиянин намерен взять отгулы или присоединить дни отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.

Каждый шестой работающий россиянин намерен взять отгулы или присоединить дни отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.

Как напомнили специалисты, в этом году 8 Марта выпадает на воскресенье.

Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов, объяснили в компании.

При этом не собираются продлевать выходные 61% респондентов, подчёркивается в исследовании.

Отмечается, что ещё 11% опрошенных пока не определились с решением, а у 12% участников — сменный график работы.

«Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 17% из них, среди женщин — 16%», — заключили в сервисе.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT, как россияне отдыхают на 8 Марта 2026 года.