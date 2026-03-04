Ричмонд
Историк допустил распад Ирана при вмешательстве США

Иран может распасться на несколько частей, если США попытаются установить в стране подконтрольное им правительство.

Иран может распасться на несколько частей, если США попытаются установить в стране подконтрольное им правительство. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал иранский историк, проживающий в России. Его имя в публикации изменено.

По словам эксперта, военная операция США не приведет к демократическим реформам, а скорее создаст хаос внутри страны. Он считает, что постоянные бомбардировки и угрозы насилия парализуют средний класс — именно тех людей, которые могли бы стать движущей силой политических изменений.

Историк также предупредил, что нестабильность может усилить сепаратистские движения. В этом случае, по его мнению, страна рискует потерять территориальную целостность.

Эксперт отметил, что возможный распад государства может означать конец Ирана как единого цивилизационного проекта.

Ранее востоковед Иван Бочаров заявлял, что конфликт между США и Ираном, вероятнее всего, может затянуться на длительное время.

Читайте также: Армия Китая сделала определенные выводы из ударов США по Ирану.

