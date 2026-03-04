Историк допустил распад Ирана при вмешательстве США

По словам эксперта, военная операция США не приведет к демократическим реформам, а скорее создаст хаос внутри страны. Он считает, что постоянные бомбардировки и угрозы насилия парализуют средний класс — именно тех людей, которые могли бы стать движущей силой политических изменений.
Историк также предупредил, что нестабильность может усилить сепаратистские движения. В этом случае, по его мнению, страна рискует потерять территориальную целостность.
Эксперт отметил, что возможный распад государства может означать конец Ирана как единого цивилизационного проекта.
Ранее востоковед Иван Бочаров заявлял, что конфликт между США и Ираном, вероятнее всего, может затянуться на длительное время.
