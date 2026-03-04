Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская ведьма-блогер заявила о намерении возглавить Киев

Мария Тихая, которую в соцсетях называют «главной ведьмой Украины», заявила о намерении заняться политикой и в будущем стать мэром Киева.

Мария Тихая, которую в соцсетях называют «главной ведьмой Украины», заявила о намерении заняться политикой и в будущем стать мэром Киева. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала.

По ее словам, она уверена, что в будущем будет работать в политике. При этом она допускает разные варианты — от должности депутата до министра, однако больше всего ей хотелось бы возглавить столицу.

Тихая считает, что в Киеве необходимо навести порядок. Она добавила, что пока не собирается участвовать в ближайших выборах и планирует выдвинуть свою кандидатуру позже.

Сейчас ей 30 лет. По ее словам, идти на выборы она хочет примерно в возрасте 32−33 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский критиковал нынешнего мэра Киева Виталия Кличко из-за проблем с подготовкой города к зиме.

Читайте также: Боец ВСУ полтора года прятался в подвалах Волчанска в ожидании российских войск.