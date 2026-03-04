В Ливане погибли три санитара ВОЗ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что три санитара организации погибли в южной части города Тир в Ливане.
«Опечален сегодняшними событиями в Ливане, где три санитара погибли и еще шесть получили ранения, оказывая помощь пострадавшим от взрывов в южном районе Тира», — написал Гебрейесус на странице в соцсети X.
Гебрейесус добавил, что риск роста числа жертв среди медиков остается высоким. Глава ВОЗ призвал к соблюдению международного гуманитарного права и сдержанности в свете эскалации на Ближнем Востоке.
В ночь на понедельник армия Израиля призывала жителей более 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои дома и отойти на расстояние километра.
Позже массированным ударам подвергся южный пригород Бейрута, окраины Тира, поселение Кана и еще ряд деревень на юге страны.