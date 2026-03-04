Ричмонд
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации

Фардин: Иран может столкнуться с распадом на несколько частей.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнутся с риском распада на несколько частей, а это, в свою очередь, может грозить концом иранской цивилизации как целостного проекта, считает проживающий в России иранский историк Фардин.

«Бомбардировки и постоянная угроза насилия парализуют средний класс — людей, которые могли бы стать двигателем политических изменений», — заявил он интернет-изданию «Лента.ру», комментируя военную операцию США.

По мнению собеседника издания, подобный сценарий приведет не к демократическим преобразованиям, а к хаосу. В этих условиях, отметил историк, активизироваться могут сепаратистские движения, что поставит под угрозу территориальную целостность страны.

«Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», — добавил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

