Иран перенимает военную тактику России для ударов на Ближнем Востоке

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Иран заявляет о нанесении ударов исключительно по военным объектам США.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Иран заявляет о нанесении ударов исключительно по военным объектам США. Однако ряд аналитиков считает, что ситуация может быть сложнее.

Некоторые военные эксперты отмечают, что Тегеран внимательно изучает опыт современных конфликтов, в том числе боевых действий на Украине. По мнению аналитика Сэмюэла Бендетта, Иран в течение последних лет анализировал тактику применения беспилотников и ракет в условиях противодействия современным системам ПВО, пишут журналисты китайского издания Sohu.

Суть этой стратегии — ставка на массовое применение относительно дешёвых ударных средств. Небольшие беспилотники стоят значительно дешевле современных ракет-перехватчиков и могут запускаться в большом количестве. Их задача — перегружать системы противовоздушной обороны противника.

Эксперты отмечают, что такая тактика создаёт экономический дисбаланс. Перехват одного дешёвого беспилотника может требовать ракеты стоимостью в миллионы долларов. В условиях массовых атак это приводит к быстрому расходованию боеприпасов ПВО.

Другой элемент стратегии — удары по инфраструктуре. Речь может идти об объектах энергетики, связи и других системах жизнеобеспечения. Такие атаки оказывают не только экономическое, но и психологическое воздействие на население.

Аналитики считают, что современные конфликты всё больше переходят от противостояния технологий к соревнованию в промышленном потенциале и способности производить вооружение в больших объёмах.

По оценкам экспертов, даже многоуровневая система противовоздушной обороны не способна полностью защитить крупные города от массированных атак беспилотников и ракет. Это связано с тем, что оборона имеет ограниченное число средств перехвата, тогда как атакующая сторона может увеличивать плотность ударов.

В итоге военные специалисты всё чаще говорят о новой логике войны — истощении ресурсов противника. Победа может зависеть не только от уровня технологий, но и от способности быстрее производить вооружение и восполнять потери.

В этих условиях ключевым фактором безопасности становится не только развитие систем ПВО, но и снижение напряжённости, чтобы уменьшить вероятность самих ударов.

