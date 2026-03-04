Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

Ранее украинские СМИ писали, что на Бали якобы похитили сыновей двух криминальных авторитетов с Украины. В материале указывалось, что они могут быть причастны к мошенническим кол-центрам: речь идёт о Ермаке Петровском — сыне днепропетровского криминального лидера Александра Петровского по кличке Нарик; второй похищенный — Игорь Комаров — его отца местные СМИ называют «известным деятелем» из Краматорска по кличке Комар.