Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

Гражданку Украины Юлию Криворук выдворили с индонезийского острова Бали на полгода после проведения антироссийской акции в виде «танца с цепями».
Об этом сама украинка рассказала в соцсетях.
«Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали», — говорится в публикации.
При этом девушка посетовала, что некоторые её соотечественники на Бали не посочувствовали её ситуации.
Как выяснило РИА Новости, инцидент произошёл 29 октября 2025 года в популярном районе Убуд на острове Бали.
В конце февраля на Бали было обнаружено расчленённое человеческое тело. Полиция предполагает, что это может быть пропавший ранее гражданин Украины Игорь Комаров.
Ранее украинские СМИ писали, что на Бали якобы похитили сыновей двух криминальных авторитетов с Украины. В материале указывалось, что они могут быть причастны к мошенническим кол-центрам: речь идёт о Ермаке Петровском — сыне днепропетровского криминального лидера Александра Петровского по кличке Нарик; второй похищенный — Игорь Комаров — его отца местные СМИ называют «известным деятелем» из Краматорска по кличке Комар.