ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома

ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень на юге Ливана покинуть дома.

БЕЙРУТ, 4 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей 16 деревень на юге Ливана покинуть дома на фоне эскалации с движением «Хезболлах», говорится в заявлении, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.

Ранее военное крыло группировки заявило, что со 2 марта нанесло 14 комбинированных ударов по объектам израильской армии, скоплению живой силы и техники.

«Срочное предупреждение для жителей следующих деревень… Действия “Хезболлах” вынуждают ЦАХАЛ принять меры. Армия обороны Израиля не хочет навредить вам. Для вашей же безопасности вы должны немедленно покинуть дома и отойти от указанных деревень не менее чем на расстояние одного километра — в открытую местность», — следует из сообщения пресс-службы израильской армии на арабском языке.

В предупреждении перечислены названия 16 населенных пунктов, таких как Мадждаль-Сельм, Тири и Шакра.

