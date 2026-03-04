CNN: двум танкерам удалось пройти через Ормузский пролив 2 марта

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Лишь два танкера пересекли Ормузский пролив 2 марта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные площадки S&P Global Commodities at Sea.
Как утверждается, 1 марта через пролив прошли пять танкеров с нефтью и химикатами, 2 марта это сделали лишь два судна.
2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.