CNN: двум танкерам удалось пройти через Ормузский пролив 2 марта

Днем ранее через пролив прошли пять судов.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Лишь два танкера пересекли Ормузский пролив 2 марта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные площадки S&P Global Commodities at Sea.

Как утверждается, 1 марта через пролив прошли пять танкеров с нефтью и химикатами, 2 марта это сделали лишь два судна.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

