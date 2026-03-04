Иран ударил баллистическими ракетами по военной базе США в Катаре

«Иран запустил по Катару две баллистические ракеты. Системы ПВО успешно отразили одну из них, вторая ударила по военной базе Аль-Удейд», — сообщило Минобороны Катара в соцсети X.
В военном ведомстве добавили, что атака прошла без жертв. С начала ночи взрывы прозвучали также в Израиле и Иране.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские силы нанесли ракетный удар по американскому эсминцу в Индийском океане. Корабль находился примерно в 650 километрах от побережья Ирана. Под обстрел также попало судно-дозаправщик, которое шло рядом с эсминцем.
