ТАСС: в Харьковкую область перебрасывают неонацистов из «Кракена»

Подразделение, по данным российских силовых структур, характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают в Волчанский район Харьковской области резервы, включая неонацистов из подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (признано террористическими, запрещено в РФ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Пытаясь остановить продвижение Северян, командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, в том числе неонацистов из подразделения ГУР “Кракен”. В результате нашего огневого поражения были уничтожены несколько ПВД националистов вместе с автомобильной техникой и имуществом — “элита ВСУ” на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и “волонтерских автомобилей”, — сказал собеседник агентства.

Подразделение, по его словам, характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков, придерживающихся националистических взглядов.