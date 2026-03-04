МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают в Волчанский район Харьковской области резервы, включая неонацистов из подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (признано террористическими, запрещено в РФ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Пытаясь остановить продвижение Северян, командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, в том числе неонацистов из подразделения ГУР “Кракен”. В результате нашего огневого поражения были уничтожены несколько ПВД националистов вместе с автомобильной техникой и имуществом — “элита ВСУ” на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и “волонтерских автомобилей”, — сказал собеседник агентства.
Подразделение, по его словам, характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков, придерживающихся националистических взглядов.