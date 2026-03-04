ТАСС: артиллеристов 158-й бригады ВСУ отправляют из лазарета на штурмы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Артиллеристов 158-й мехбригады ВСУ из лазарета массово переводят в штурмовые подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Родственники военнослужащих 158-й отдельной мехбригады ВСУ в социальных сетях сообщают, что артиллеристов бригады, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает 3−4 дней», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее силовики, средний возраст военнослужащих 158-й бригады ВСУ превысил 50 лет, многие из них страдают хроническими заболеваниями.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников ТЦК называют людоловами.