Атаки нескольких десятков БПЛА отражены в двух районах Ростовской области

Атака нескольких десятков БПЛА была отражена ночью в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого посещения», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе электропоезд в Брянской области.
