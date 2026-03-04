Энергокризис в Японии связали с санкциями против России

Одной из первых стран, на которую повлияла ситуация, оказалась Япония. По оценкам аналитиков Baijiahao, экономика этой страны сильно зависит от поставок топлива из стран Ближнего Востока. Более 90 процентов импортируемой Японией нефти поступает именно из этого региона.