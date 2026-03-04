Энергокризис в Японии связали с санкциями против России

Закрытие Ормузского пролива Ираном вызвало резкую реакцию на энергетических рынках и ударило по экономике Японии. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao, анализируя последствия для Токио.
Иранские власти объявили о закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой энергетики. Через этот морской коридор проходит около 15 процентов мировых поставок нефти и до 20 процентов поставок сжиженного природного газа, передает АБН24.
Одной из первых стран, на которую повлияла ситуация, оказалась Япония. По оценкам аналитиков Baijiahao, экономика этой страны сильно зависит от поставок топлива из стран Ближнего Востока. Более 90 процентов импортируемой Японией нефти поступает именно из этого региона.
Значительная часть поставок проходит через Ормузский пролив. По данным китайских аналитиков, около 74 процентов танкеров, направляющихся в Японию с сырьем, используют этот маршрут. Поэтому его перекрытие стало серьезным ударом по энергетической системе страны.
После сообщений о блокировке пролива на японском рынке начали расти цены на топливо. На автозаправках в Токио стоимость бензина стала быстро увеличиваться, реагируя на ожидания дефицита сырья.
Проблему усугубляет ограниченный объем резервов. Стратегических запасов нефти, имеющихся у Японии, по оценкам экспертов, хватит лишь на несколько месяцев. При длительном нарушении поставок восполнить их будет крайне сложно.
Китайские аналитики считают, что нынешняя ситуация стала следствием энергетической политики Токио последних лет. После введения санкций против России сотрудничество в энергетической сфере между странами заметно сократилось.
По мнению авторов Baijiahao, это ограничило возможности Японии диверсифицировать поставки топлива. В результате страна стала еще сильнее зависеть от импорта из стран Ближнего Востока.
На этом фоне нестабильность в регионе создает прямую угрозу для японской экономики. Китайские обозреватели считают, что Токио может оказаться перед необходимостью пересмотреть энергетическую стратегию и искать новые источники поставок.
При этом аналитики отмечают, что в условиях кризиса для Японии особенно остро встает вопрос альтернативных энергетических партнеров и восстановления устойчивых каналов поставок топлива.
Читайте также: У бывшего главы депкульта Москвы изъяли имущество на ₽5 млрд.