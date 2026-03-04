Ричмонд
«Ъ»: у Александра Кибовского изъяты активы на миллиарды рублей

Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры России и постановил конфисковать имущество бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского, экс-председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова и связанных с ними лиц на сумму около 5 млрд рублей.

Как утверждает «Коммерсантъ», Кибовский совместно со своим компаньоном — предпринимателем Андреем Нероденковым при отсутствии необходимого законного дохода построили загородные дома в элитном подмосковном коттеджном посёлке, а также приобрели квартиры, апартаменты и иные коммерческие объекты недвижимости, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в иске к Кибовскому просит взыскать имущество на 1 млрд рублей.

Кибовский был задержан в июле 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток и одного эпизода покушения на мошенничество.

Позже сообщалось, что он обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой посодействовать отправке на СВО.