«Ъ»: у Александра Кибовского изъяты активы на миллиарды рублей

Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры России и постановил конфисковать имущество бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского, экс-председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова и связанных с ними лиц на сумму около 5 млрд рублей.
Как утверждает «Коммерсантъ», Кибовский совместно со своим компаньоном — предпринимателем Андреем Нероденковым при отсутствии необходимого законного дохода построили загородные дома в элитном подмосковном коттеджном посёлке, а также приобрели квартиры, апартаменты и иные коммерческие объекты недвижимости, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в иске к Кибовскому просит взыскать имущество на 1 млрд рублей.
Кибовский был задержан в июле 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток и одного эпизода покушения на мошенничество.
Позже сообщалось, что он обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой посодействовать отправке на СВО.