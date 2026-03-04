Зеленский выпрашивает оружие у Запада, заявил Мирошник

По сообщениям СМИ, Зеленский ранее заявил, что эскалация на Ближнем Востоке грозит Киеву проблемами с поставками систем ПВО. По его словам, от американцев и европейцев сигналов о возможных рисках срывов поставок вооружений не было.
«Этот крик о помощи адресован главным образом к европейским стратегическим партнерам, которых Зеленский подталкивает бежать в Вашингтон и просить или вымаливать какую-то квоту, чтобы она была зарезервирована для Украины, а не была отправлена на Ближний Восток», — сказал Мирошник агентству.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше