Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ливана

ЦАХАЛ: Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ливана.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ливана, большинство перехвачено, одна упала на открытой местности, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, были обнаружены несколько снарядов, пересекших границу Израиля с территории Ливана. Большинство снарядов были перехвачены израильскими ВВС, а еще один снаряд упал на местности», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало.

