ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В адрес Попко звучат обвинения в организации коррупционных схем, обогащающих его за счет потребностей бригады. Речь идет о хищении средств, предназначенных для обеспечения солдат, а также о манипуляциях с поставками», — рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, помимо коррупции, комбриг прославился как командир, отправляющий своих военнослужащих на верную смерть, игнорируя взвешенные решения, основанные на анализе оперативной обстановки.