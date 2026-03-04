Ричмонд
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег

РИА Новости: комбрига бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В адрес Попко звучат обвинения в организации коррупционных схем, обогащающих его за счет потребностей бригады. Речь идет о хищении средств, предназначенных для обеспечения солдат, а также о манипуляциях с поставками», — рассказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, помимо коррупции, комбриг прославился как командир, отправляющий своих военнослужащих на верную смерть, игнорируя взвешенные решения, основанные на анализе оперативной обстановки.