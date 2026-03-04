Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гуляйполе после освобождения нашли расстрелянных людей, рассказал беженец

РИА Новости: в Гуляйполе после освобождения находили тела расстрелянных жителей.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Тела расстрелянных мирных жителей находили в подвалах домов после освобождения от ВСУ Гуляйполя в Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что РФ располагает данными о расстреле по меньшей мере 130 человек в Селидово в ДНР. А в Курской области, по его словам, от действий ВСУ погибли минимум 350 мирных жителей, а свыше тысячи получили ранения и увечья.

«Когда мы эвакуировались, нас ребята вывезли, сказали, что вот они заходят и находят много в погребах расстрелянных мирных жителей», — сказал беженец.

Минобороны РФ 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки «Восток» освободили Гуляйполе.