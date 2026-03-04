ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Тела расстрелянных мирных жителей находили в подвалах домов после освобождения от ВСУ Гуляйполя в Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что РФ располагает данными о расстреле по меньшей мере 130 человек в Селидово в ДНР. А в Курской области, по его словам, от действий ВСУ погибли минимум 350 мирных жителей, а свыше тысячи получили ранения и увечья.
«Когда мы эвакуировались, нас ребята вывезли, сказали, что вот они заходят и находят много в погребах расстрелянных мирных жителей», — сказал беженец.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки «Восток» освободили Гуляйполе.