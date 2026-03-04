Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска временно не обслуживают рейсы

Временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Чебоксар и Нижнекамска.
Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее атаки нескольких десятков БПЛА были отражены в двух районах Ростовской области.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе электропоезд в Брянской области.
