Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска временно не обслуживают рейсы

Временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Чебоксар и Нижнекамска.

Временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Чебоксар и Нижнекамска.

Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее атаки нескольких десятков БПЛА были отражены в двух районах Ростовской области.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе электропоезд в Брянской области.

