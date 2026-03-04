CNN: ЦРУ поставит оружие курдам для открытия боевых действий на западе Ирана

Вашингтон хочет, чтобы курдские отряды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках общих планов по дестабилизации страны.
По сведениям источников, при ведении боевых действий курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля.
Телекомпания утверждает, что американский президент уже провел телефонные разговоры с лидерами курдов в Ираке об их поддержке планов вооружения иранских курдов.
