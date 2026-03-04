Ричмонд
CNN: ЦРУ поставит оружие курдам для открытия боевых действий на западе Ирана

Вашингтон хочет, чтобы курдские формирования уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками, сообщил телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует поставить оружие курдским формированиям на западе Ирана с целью втянуть их в антиправительственные выступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон хочет, чтобы курдские отряды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках общих планов по дестабилизации страны.

По сведениям источников, при ведении боевых действий курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля.

Телекомпания утверждает, что американский президент уже провел телефонные разговоры с лидерами курдов в Ираке об их поддержке планов вооружения иранских курдов.

