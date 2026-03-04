В США сообщили об уничтожении 17 иранских кораблей

Глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер утверждает, что США потопили 17 иранских военных кораблей, включая подлодку.
«На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина», — сказал он.
По его словам, на сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна.
Кроме того, Купер отметил, что Соединённые Штаты в рамках военной операции наносят удары по Ирану круглосуточно.
В IRIB при этом писали, что ВМС Ирана атаковали американский эсминец в Индийском океане.