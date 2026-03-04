Трамп: ВМС США смогут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Он также сообщил, что распорядился Корпорации США по финансированию мирового развития (DFC) начать предоставлять страховки и гарантии для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно касающихся энергоресурсов. «Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоносителей по всему миру», — добавил американский президент.