Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: ВМС США смогут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Он также объявил о предоставлении страхования для торговых морских перевозок через Персидский залив.

Источник: Reuters

«Если это потребуется, то ВМС США как можно скорее начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также сообщил, что распорядился Корпорации США по финансированию мирового развития (DFC) начать предоставлять страховки и гарантии для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно касающихся энергоресурсов. «Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоносителей по всему миру», — добавил американский президент.

Ночью 4 марта Иран ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля СМИ сообщали, что суда получили сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше