Над регионами России за ночь уничтожено 32 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 21 БПЛА был уничтожен над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области.
Ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в двух районах были отражены атаки нескольких десятков БПЛА.
Кроме того, ВСУ атаковали дронами-камикадзе электропоезд в Брянской области.
