Над регионами России за ночь уничтожено 32 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 21 БПЛА был уничтожен над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области.

Ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в двух районах были отражены атаки нескольких десятков БПЛА.

Кроме того, ВСУ атаковали дронами-камикадзе электропоезд в Брянской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше