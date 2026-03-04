Беженец рассказал о телах мирных жителей в подвалах Гуляйполя

Тем временем российский военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в зоне специальной военной операции восстановили интернет-связь. По его словам, связь работает стабильно, и командиры могут управлять подразделениями и следить за обстановкой. Он также отметил, что теперь используется собственная система связи, а не иностранные спутниковые сервисы.