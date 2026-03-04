После освобождения Гуляйполя в Запорожской области в подвалах домов нашли тела расстрелянных мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал беженец Андрей Терехов.
По его словам, о таких находках говорили военные, которые заходили в населенный пункт после боев. Терехов рассказал, что во время эвакуации людей военнослужащие сообщали о телах погибших, найденных в подвалах и погребах жилых домов.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что у российской стороны есть данные о расстреле как минимум 130 человек в Селидово в Донецкой народной республике.
По его словам, в Курской области в результате действий вооруженных сил Украины погибли не менее 350 мирных жителей, а более тысячи получили ранения.
Министерство обороны России 27 декабря 2025 года сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области.
Тем временем российский военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в зоне специальной военной операции восстановили интернет-связь. По его словам, связь работает стабильно, и командиры могут управлять подразделениями и следить за обстановкой. Он также отметил, что теперь используется собственная система связи, а не иностранные спутниковые сервисы.
Ранее также сообщалось, что украинские военные могли впервые применить новый ударный беспилотник при атаке на Донецк. Об этом заявил заместитель генерального директора компании по производству детекторов беспилотников Дмитрий Садовник.
По его словам, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который предположительно называется Hornet. На месте удара, как утверждается, нашли фрагменты, характерные для такого аппарата.
