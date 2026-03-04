Лукашенко пригласил президента Ганы с визитом в Беларусь

Рыженков в свою очередь подчеркнул, что белорусская сторона готова к расширению сотрудничества с Ганой в сферах образования, военно-технического взаимодействия и продовольственной безопасности. Министр также отметил, что Гана входит в число приоритетных партнеров Беларуси на африканском континенте.