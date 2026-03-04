Ричмонд
Лукашенко пригласил президента Ганы с визитом в Беларусь

Президент Ганы принял приглашение, так как считает, что официальная поездка в Минск может придать мощный импульс развитию отношений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Начался первый в истории двусторонних отношений рабочий визит главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова в Гану, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В первый день программы визита состоялась встреча министра с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, в ходе которого Рыженков передал от главы белорусского государства личное приглашение посетить Минск.

Как сообщили в МИД, Махама принял приглашение и предложил согласовать конкретные даты этого визита по дипломатическим каналам. Президент считает, что этот визит может придать мощный импульс развитию двусторонних отношений.

Он также признался, что с теплотой вспоминает свою поездку в Беларусь в 2024 году в неофициальном порядке.

Также на встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

«Президент Ганы особо выделил сельскохозяйственное направление, предложив проработать пятилетнюю программу взаимодействия в аграрном секторе. Также он сообщил, что в этом году ожидается первый крупный заказ белорусской техники в рамках обновленной повестки», — сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Махама также рассказал, что в его личном хозяйстве до сих пор успешно работает белорусский трактор.

В МИД также сообщили, что в ходе переговоров стороны договорились возобновить регулярный политический диалог. В частности, планируется провести консультации между внешнеполитическими ведомствами и заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ганская сторона также выразила заинтересованность развивать взаимодействие с Беларусью в области борьбы с терроризмом.

Рыженков в свою очередь подчеркнул, что белорусская сторона готова к расширению сотрудничества с Ганой в сферах образования, военно-технического взаимодействия и продовольственной безопасности. Министр также отметил, что Гана входит в число приоритетных партнеров Беларуси на африканском континенте.

Президент Ганы пообещал направить в Минск делегацию для детальной проработки направлений сотрудничества между двумя странами.