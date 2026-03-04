Царев: войска РФ теснят боевиков ВСУ в Гришине под Красноармейском

Российские подразделения выдавливают украинских боевиков из села Гришино под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ теснят противника в Гришино и ведут бои в северной части села», — написал он.
Военные паблики пишут о продвижении российских штурмовиков в районе Гришина и занятии ими новых позиций к востоку от села.
Согласно сведениям Царева, российские военные ведут бои у окраин села Сергеевка, расположенного в 12 километрах от Гришина.
Экс-парламентарий сообщил об активизации боев за находящееся неподалеку от Сергеевки днепропетровское село Новоподгородное. По словам Царева, двигаясь от этого населенного пункта, подразделения РФ смогут обойти Сергеевку с юго-запада и двигаться к селу Новоалександровка.
Напомним, накануне появилась информация о прорыве российских бойцов в Сергеевку в районе улицы Рокотянского. Сообщалось, что войска РФ продавливают оборону ВСУ в направлении села Новоалександровка.