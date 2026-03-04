Ричмонд
Царев: войска РФ теснят боевиков ВСУ в Гришине под Красноармейском

Экс-депутат Рады сообщил о ведении российскими военными боев на севере Гришина и у окраин Сергеевки.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения выдавливают украинских боевиков из села Гришино под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ теснят противника в Гришино и ведут бои в северной части села», — написал он.

Военные паблики пишут о продвижении российских штурмовиков в районе Гришина и занятии ими новых позиций к востоку от села.

Согласно сведениям Царева, российские военные ведут бои у окраин села Сергеевка, расположенного в 12 километрах от Гришина.

Экс-парламентарий сообщил об активизации боев за находящееся неподалеку от Сергеевки днепропетровское село Новоподгородное. По словам Царева, двигаясь от этого населенного пункта, подразделения РФ смогут обойти Сергеевку с юго-запада и двигаться к селу Новоалександровка.

Напомним, накануне появилась информация о прорыве российских бойцов в Сергеевку в районе улицы Рокотянского. Сообщалось, что войска РФ продавливают оборону ВСУ в направлении села Новоалександровка.

