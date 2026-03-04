Президент США «ударил» канцлера ФРГ во время встречи в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в шутку «ударил» канцлера Германии Фридриха Мерца в ходе их встречи в Белом доме 3 марта.
«Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос одного из чиновников о дальнейших шагах США в экономических отношениях с ФРГ и тарифной политике, после чего хлопнул главу германского правительства по ноге и улыбнулся.
Мерц в ответ рассмеялся, не выказав каких-либо признаков оскорбленности таким жестом.
Это третий визит Мерца в США с момента вступления в должность канцлера ФРГ в мае 2025 года.