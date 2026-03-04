Сирены гражданской обороны запустят 4 марта почти во всех регионах России

Практически во всех регионах России 4 марта будут запущены для проверки сирены гражданской обороны.
Как отметили в МЧС, в рамках проверки системы оповещения прозвучат сирены и громкоговорители, а также будет замещён эфир радио- и телеканалов.
«Так подаётся сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”, — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России ранее заявили, что силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами страны.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше