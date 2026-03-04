Ричмонд
ВС РФ сбили две управляемые авиабомбы в районе Красноармейска

Российские военные с помощью ЗРК «Бук-М3» ликвидировали две управляемые авиабомбы ВСУ в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в районе Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Цели были поражены из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» бойцами гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр».

Обнаружили летящие бомбы с помощью средств радиолокационной разведки — на расстоянии до 80 километров и высоте около 3 километров. В итоге они были ликвидированы примерно в 67 километрах от позиций ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Также информировалось, что на данном участке сдалась в плен группа украинских солдат из четырех человек.

