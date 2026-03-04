Белорусское издание предложило задать вопрос президенту Александру Лукашенко

На своем сайте СМИ объявило сбор вопросов от читателей к президенту Беларуси. В «Мiнскай праўдзе» поделились, что у издания будет возможность задать вопросы главе государства. Читателям предложили прислать свои вопросы, которые пройдут модерацию, а затем 5 — 10 из них будут заданы Александру Лукашенко.