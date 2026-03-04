Ричмонд
Белорусское издание предложило задать вопрос президенту Александру Лукашенко

Белорусское СМИ предложило читателям задать вопрос президенту Александру Лукашенко.

Источник: president.gov.by

Белорусы могут задать вопрос президенту Александру Лукашенко, сообщило своим читателям издание «Мiнская праўда».

На своем сайте СМИ объявило сбор вопросов от читателей к президенту Беларуси. В «Мiнскай праўдзе» поделились, что у издания будет возможность задать вопросы главе государства. Читателям предложили прислать свои вопросы, которые пройдут модерацию, а затем 5 — 10 из них будут заданы Александру Лукашенко.

Редакция ищет интересные, острые и актуальные вопросы, которые следует прислать до 16.00 часов четверга, 5 марта. Вопросы белорусы могут отправить в чат-бот издания или на его электронную почту анонимно или с указанием имени и города.

Кстати, накануне белорусский президент провел кадровый день, в который назначались 25 чиновников.

А еще Александр Лукашенко сказал, развитие какого города держит на личном контроле.

